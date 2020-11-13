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Aktüel Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı
Aktüel

Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:56:01 -
Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, bir çiftin cesetlerinin su kuyusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla adliyeye sevk edilen sayısı 7'ye yükseldi.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Kadir A'nın oğlu Özcan A. ise dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar ilçesine getirildi.

Zanlılardan ikisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 16 gün haber alınamayan çiftin cesetlerinin su kuyusunda bulunmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i serbest bırakıldı iki kişi tutuklandı.

Adliyedeki sorgusu tamamlanan Ramazan Altınay annesi Fatma, Nuriye, Nazire Altınay ve Özcan Altınay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken cinayeti itiraf eden kardeş Bünyamin Altınay ile ağabeyi Kadir Altınay tutuklandı.

Tutuklanan Bünyamin Altınay ile Kadir Altınay Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ablasını ve eniştesini öldürdüğünü itiraf eden Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Bünyamin A'nın jandarmaki ifadesinde kardeşi Zeliha Uysal ve eniştesi Cevdet ile bahçede tartıştıklarını daha sonra eve giderek tüfeğini aldığını ve ikisini öldürdüğü öğrenildi.

Bünyamin A. daha sonra bahçe telini keserek yanlarına gittiğini ve üzerlerini bahçede ekili fasulyeyle kapattığını akşam saatlerinde de ikisini el arabasıyla kendi arabasına taşıdığı belirtildi.

- Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı. Çiftin cesetleri, çevredeki bir su kuyusunda bulunmuştu.


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