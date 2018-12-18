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Kaybolan çocuk, 8 saat sonra donmak üzereyken bulundu

Şanlıurrfa'da kaybolan ve 8 saat sonra donmak üzereyken bulunan çocuk, ailesiyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı'nda teşekküre gitti.

18 Aralık 2018 Salı 17:02
Kaybolan çocuk, 8 saat sonra donmak üzereyken bulundu

Şanlıurfa'da kaybolduktan 8 saat sonra jandarma  ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan 5 yaşındaki İbrahim Halil Gönül, hastanedeki tedavisinin ardından babası Cevat Gönül ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi de İbrahim Halil'e bisiklet hediye etti. Baba Cevat Gönül, Kirişçi'ye teşekkür ederek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çocuğum kaybolduktan sonra hemen jandarmayı aradım. Onlar da hemen gelerek oğlumun bulunması için çalışma yaptı. Sekiz  saat sonra jandarma, oğlumu bulup bize teslim etti. Emeği geçen tüm askerlere, komutanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:02
  1. Şanlıurfa
  2. Kaybolan çocuk
  3. 8 saat sonra donmak üzereyken bulundu
  4. İbrahim Halil Gönül

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