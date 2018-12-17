Kayakta sezon başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun yeni sezondaki ilk resmi müsabakaları Erzurum'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Aralık 2018-Mart 2019 dönemi yarışma programının belirlenmesinin ardından sezon Erzurum'da açıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 18 yaş altı ve büyükler alp disiplini A1 müsabakaları yapılıyor. 19 Aralık Çarşamba günü ise alp disiplini EYOF seçme müsabakaları düzenlenecek.

EYOF seçme müsabakaları sonrasında oluşturulacak milli takım, 20-23 Aralık tarihlerinde Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını diledi.

Başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Oto, "Kayak merkezlerimize kar yağmasıyla yeni sezonu açmış bulunmaktayız. Müsabakalara katılacak tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

