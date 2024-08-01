Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Japon bilim adamı faydasını saymakla bitiremedi

Nobel Tıp Ödülü alan Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi doğada en nadir bulunan K vitamininin kavun kabuklarında bulunduğu açıklayarak sakın çöpe atmayın diyerek heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Kavun kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor.

Oruç tutmayla ilgili yaptığı araştırma ve açıklamalarla gündeme gelen Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'den heyecanlandıran yeni bir araştırma konusu gündeme geldi.

Japon bilim insanı, yaz aylarının sevilen meyvesi kavunun kabuklaırnı çöpe atmayın aslında bilinenin aksine çok faydalı diyerek İngiliz Tıp dergisine konuştu.

JAPON BİLİM İNSANI KAVUN KABUKLARINI ÇÖPE NEDEN ATMADIKLARINI AÇIKLADI!

Ohsumi, kavun içerisinde doğada en nadir bulunan K vitamini olduğunu vurguladı.

K vitamini vücudun gelişim yapısını etkileyen temel vitaminlerden biridir. Ancak nadir bulunduğundan takviyelerle alınır.

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Kavundaki K vitaminin çoğunluğunun ise kabuklarında olduğunu vurgulayan Ohsumi, bu sayede günümüzde en çok yaşanan bağırsak problemlerinin yaşanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kavun kabukları, içerdikleri K vitamini sayesinde bağırsaklardaki flora dengesini korur. Bu sayede bağırsaklar daha sağlıklı çalışır.

Yoshinori Ohsumi, aynı zamanda kavun kabuklarının kemik sağlığındaki elastik yapı olan sıvının kalitesini artırdığını da söyledi. Eklem birleşme yerlerinden geçen sıvılar özellikle 25 yaşından sonra kademeli olarak azalır.

Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kavun kabuğunun bilinen diğer faydaları şu şekilde:

Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz.

Göz çevresi bakımı için etkilidir.

Cildi temizler, nemlendirir.