Katmerciler'den Kenya’ya "Hızır" ihracatı

Türk savunma sanayisi şirketlerinin geliştirdiği zırhlı muharebe araçları Afrika'da yeni ihracat başarılarına imza atıyor. Bu kapsamda son olarak Katmerciler, Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 zırhlı araç alım ihalesinin şirketin uhdesinde kaldığını duyurdu.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, savunma sanayisine yönelik projelerin uzun soluklu olduğunu ve Kenya'ya yönelik çalışmaların yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirtti.

Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın bütün Afrika'da kabul gördüğünü dile getiren Katmerci, Afrika pazarındaki genişlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Katmerci, "Farklı pazarlarda da çalışmalarımız var. Savunma sanayisinde ihracat sabır işi. En az 1,5-2 yıl emek harcıyorsunuz sonunda ya oluyor ya olmuyor. Kenya'daki süreç istediğimiz gibi oldu. Bunun prosedür tarafları var. Şu anda işi imzalıyoruz. Bundan sonra finansal çalışmalar yapılacak sonrasında toplam tutar bildirilip işe başlanacak." dedi.

Kenya'nın, zırhlı araçlarını ihraç ettikleri 3'üncü ülke olduğunu belirten Katmerci, araçların teslimatını yaklaşık 2 yılda tamamlamayı hedefledikleri dile getirdi. Katmerci, "Takip ettiğimiz işler var. Araçlarımız Afrika'da kullanıldıkça, bilinirliği arttıkça ihracat haberleri artacaktır diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni araç ve Kenya'nın Hızır 4x4'ü ilk kez tanıtılacak

Furkan Katmerci, ağustos ayında düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda meskun mahalde görev yapmak üzere mevcut araçlardan daha küçük boyutlarda yeni bir aracı ilk kez sergileyeceklerini bildirdi. Katmerci, ayrıca Hızır'ın Kenya'da görev yapacak versiyonunun da Fuar'da görücüye çıkacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında geçen yıl cirolarını yüzde 30 artırdıklarını, ihracatlarını yüzde 85 seviyesine getirdiklerini anlatan Katmerci, "Döviz kazandırıcı faaliyetlere devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları ülkeye katma değer, istihdam, ihracat olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Her koşulda şirketimizi sağlıklı şekilde büyütüyoruz." dedi.

HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç

HIZIR 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilerek 9 personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır.

Araç, yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahiptir. Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç görevini ifa edebilmekte.

Katmerciler'in ihracat performansı

Katmerciler, 2019 yılında 16 milyon 686 bin 774 dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2020’de 37 milyon 867 bin 970 dolara çıktı. Şirketin geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 127 arttı.

Devam eden anlaşma ve takip edilen ihale süreçlerinin olumlu sonuçlanmasıyla özellikle savunma sanayisinde Katmerciler’in ihracat gelirlerinin gelecek yıllarda daha da yukarı çekilmesi hedefleniyor.