Katliam ve insani dram! Etiyopya’da insani kriz artıyor

Her hafta başka bir katliam ve insanî dramın yaşandığı ülkenin kuzeyinde, abluka koşulları yüzünden milyonlarca kişi çaresiz şekilde yardım beklerken savaşın diğer bölgelere sıçraması daha fazla kişinin evinden olmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmaların merkezi konumunda bulunan 7 milyon nüfuslu Tigray eyaletinde 5.2 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor, bölgede yerinden olanların sayısı ise 2.1 milyon. Tigray’dan kaçarak Sudan’a sığınanların sayısı 63 bine ulaşırken, savaşın sıçradığı Amhara eyaletinde yerinden olanların sayısı 187 bini, Afar eyaletinde ise 140 bini buldu.



Bölgede kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bin civarında. Abluka nedeniyle temel hizmetlerin ulaşmadığı bölgede savaşı durduracak uluslararası bir arabuluculuk faaliyeti de yürütülmüyor. Tarafların ABD’nin yaptırım tehditlerinin ardından geri adım atıp atmayacağı bilinmiyor.

İnsani yardım TIR’ları geri dönmüyor

Bölgedeki insanî krizi azaltmak amacıyla Tigray eyaletine giren yüzlerce yardım tır’ının geri dönmemesi de yeni yardımları engelliyor ve insanî krizi derinleştiriyor. BM, temmuzdan bu yana 466 yardım tır’ından sadece 38’inin geri döndüğünü ve bu durumun insanî yardımı engellediğini açıkladı. BM, bölgeye her gün 100 tır yardım ulaştırılması gerektiğini duyururken, 7 Eylül’den bu yana ilk kez 61 araçlık bir konvoy 20 Eylül’de bölgeye vardı. İsyancı TPLF ağustos ayında 6 farklı bölgeyle birlikte yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda en az 150 kişinin yeterli beslenemediği için hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Yeterli yardım ulaştırılamazsa 1 milyon kişinin ölümcül kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapan TPLF, tüm gıda stoklarının tükendiğini kaydetti.