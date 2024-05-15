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Gündem Katliam ortakları kavganın eşiğinde! Netanyahu meydan okudu: ABD'ye rağmen...
Gündem

Katliam ortakları kavganın eşiğinde! Netanyahu meydan okudu: ABD'ye rağmen...

Yeniakit Publisher
2024-05-15 20:28:00 -
Katliam ortakları kavganın eşiğinde! Netanyahu meydan okudu: ABD'ye rağmen...

Refah konusunda ABD ile anlaşmazlık yaşayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "İlk başbakanımız (David) Ben-Gurion, Amerikan muhalefetine rağmen İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti." ifadeleriyle katliam ortağına meydan okudu.

ABD televizyonu CNBC'ye konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırılarıyla ilgili "gerekeni yapacaklarını" söyledi.

"Refah'taki saldırılar sürecek"

İsrail'de gerçekleşen röportajın bant yayınında Netanyahu, ABD'nin dillendirdiği endişelere rağmen İsrail'in, Refah'taki saldırısına devam edeceği mesajını verdi. Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız." dedi.

ABD ile Refah konusunda "anlaşmazlık yaşandığını" kabul eden Netanyahu, ABD hükümetinin desteğini önemsediğini belirterek, "Bazen hayatta kalman ve geleceğini garanti altına alman için gerekeni yapman lazımdır." diye konuştu.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın bir dönem İsrail'e silah ambargosu uyguladığını ve ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın "İsrail'in bağımsızlığını desteklemediğini" hatırlattı.

"Amerikan muhalefetine rağmen İsrail Devleti bağımsızlığını ilan etti"

"Kazanmak zorundayız, başka seçeneğimiz yok." diyen Netanyahu, "Ama biliyorsunuz ilk başbakanımız (David) Ben-Gurion, Amerikan muhalefetine rağmen İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti." ifadesini kullandı.
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İsrail Başbakanı, uluslararası mahkemelerde kendisine açılan davalarla ilgili soruya ise, hedefin "kendisi değil İsrail devleti" olduğunu söyledi.

Netanyahu, süreç sonunda iki devletli bir çözümün ancak, "Hamas'ın dahil olmadığı bir sivil yönetim" ile ve genel güvenliğin "İsrail'e devredilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

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