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Katkısız “tuzot”u kendiniz yapabilirsiniz

Hazır olarak satın aldığımız tuzotların içerisinde monosodyum glutamat bulunur.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:53
Katkısız “tuzot”u kendiniz yapabilirsiniz

Son yıllarda Çin’den gelip yemeklerimize anında lezzet katarak alışkanlık yapan “tuzot”larda, monosodyum glutamat var. Bu zararlı bir katkı maddesi. Uzak durmakta yarar var. Fakat siz kendiniz aynı “tuzot”u katkısız pekalâ yapabilirsiniz.

Malzemeler: 2 havuç, 2 domates, 100 gr. şalgam, 1 kabak, 100 gr. bezelye, 100 gr taze fasulye, 100 gr. brokoli, 2 soğan, 1 demet maydanoz sapı, 1 demet taze soğan sapı, 1 demet dereotu sapı, 100 gr. tuz...

Bütün malzemeyi robotta incecik kıyın. Geniş bir kasede iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamur halini almış olan karışımı, tepsiye yayın. Fırını 75 dereceye ayarlayın. Tepsiyi içeri koyup, fırının kapağına tahta bir kaşık sıkıştırıp hafifçe aralık kalmasını sağlayın. Bu durumda 7 saat pişirin. İyice kuruyup küçülen, yer yer çatlamış olan karışımı çıkarıp tekrar robottan geçirin. Karışımınız hazırdır. Güle güle, gönül rahatlığıyla kullanın.

Bu sebze tuzu ile çorbalar, soslar, köfte harçları ve keyfinize göre daha bir çok şey yapabilirsiniz. Özellikle soğan ve domatesi kullanın. Domatesin kabuklarını soyun. Ekonomik bir yöntem değil. Ama kesinlikle daha sağlıklı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:53
  1. tuzot
  2. ev yapımı tuzot

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