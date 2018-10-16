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Katı atıktan ekonomiye 5 milyar TL katkı sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerel yönetimlerin yükünü hafifletecek adımlar atmayı sürdürüyor.

16 Ekim 2018 Salı 08:15
Katı atıktan ekonomiye 5 milyar TL katkı sağlandı

Geçtiğimiz aylarda bin 481 yerel yönetime 3 milyar TL’lik alt ve üst yapı desteğinde bulunan bakanlık, Katı Atık Programı kapsamında da 20 katı atık toplama ve bertaraf tesisinin maliyetini üstlenecek. Bakanlık, bu şekilde 2023 yılı sonuna kadar belediyelere toplamda 2 milyar TL’yi hibe etmeyi planlıyor. Tesislerin 70 bin kişiye istihdam alanı oluşturması ve ekonomiye 5 milyar TL’lik katkı sağlaması hedefeniyor. Ayrıca tesislerden 4,8 milyon vatandaşın hizmet alması bekleniyor.  

Türkiye’de 2003 yılında 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı, yılın ilk yarısında 88’e yükselerek, bin 142 belediyede 55 milyon vatandaşa hizmet verecek düzeye ulaştı. Bu doğrultuda 38 tesiste çöpten elde edilen elektriğin ekonomik değeri ise 600 milyon lirayı geçti. Tesislerden, bu sene içerisinde 110 megavat elektrik üretimi yapılırken, 700 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 08:15
  1. katık atık
  2. ekonomi

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