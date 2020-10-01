Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584968
|0,51
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026437
|0,47
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,834125
|0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232264
|0,39
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,825413
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009129
|1,43
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,020314
|0,33
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,995232
|0,31
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,172829
|0,27
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,087566
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,320559
|3,00
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080835
|2,93
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041150
|2,81
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070084
|2,63
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,908760
|2,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,920274
|3,09
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,319668
|1,10
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,800789
|0,98
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,543738
|0,98
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,559513
|0,98
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,304491
|1,36
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,064910
|1,29
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,106934
|0,79
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,090974
|0,43
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,840413
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,010851
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,144501
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,063106
|0,03
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,931641
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,864506
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)