  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:31:15 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584968 0,51
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026437 0,47
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,834125 0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232264 0,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,825413 0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009129 1,43
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,020314 0,33
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,995232 0,31
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,172829 0,27
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,087566 0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,320559 3,00
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080835 2,93
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041150 2,81
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070084 2,63
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,908760 2,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,920274 3,09
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,319668 1,10
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,800789 0,98
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,543738 0,98
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,559513 0,98
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,304491 1,36
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,064910 1,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,106934 0,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,090974 0,43
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,840413 0,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,010851 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,144501 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,063106 0,03
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,931641 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,864506 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay