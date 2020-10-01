  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:32:07 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 739,408580 -1,49
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044166 -0,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071867 -0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058319 -0,63
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086099 -0,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023162 -1,30
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081376 -0,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041449 -0,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043414 -0,54
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,540496 -0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053117 -1,32
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107067 -0,96
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047193 -0,67
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104127 -0,44
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,212854 -0,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034691 -0,87
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,350577 -0,84
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,103683 -0,32
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024442 -0,24
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112231 -0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889348 -1,09
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,979617 -1,04
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,787798 -1,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061481 -0,96
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,192513 -0,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,488608 -1,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,899577 -1,22
HSBC Portföy Altın Fonu 3,903144 -1,19
Ak Portföy Altın Fonu 0,103320 -1,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065247 -1,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay