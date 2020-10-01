Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|739,408580
|-1,49
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044166
|-0,84
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,071867
|-0,69
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058319
|-0,63
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,086099
|-0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023162
|-1,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081376
|-0,71
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041449
|-0,66
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043414
|-0,54
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,540496
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053117
|-1,32
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,107067
|-0,96
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047193
|-0,67
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104127
|-0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|123,212854
|-0,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034691
|-0,87
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,350577
|-0,84
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,103683
|-0,32
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024442
|-0,24
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112231
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,889348
|-1,09
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,979617
|-1,04
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,787798
|-1,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061481
|-0,96
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,192513
|-0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,488608
|-1,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,899577
|-1,22
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,903144
|-1,19
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103320
|-1,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065247
|-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)