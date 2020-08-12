Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|693,892868
|-0,77
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,081817
|-0,75
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,066480
|-0,68
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042494
|-0,45
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,958452
|-0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041552
|-2,65
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,030825
|-2,32
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009063
|-1,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039073
|-1,61
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,586942
|-1,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|111,881901
|-2,04
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,913493
|-1,86
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,067635
|-1,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,088402
|-1,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,033661
|-0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030586
|-1,39
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023758
|-0,69
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008928
|-0,50
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,759137
|-0,49
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,283057
|-0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061551
|-2,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,911160
|-2,51
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,197370
|-2,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,805038
|-1,91
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,981221
|-0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,366452
|-6,53
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,471691
|-4,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,800637
|-3,48
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,896583
|-3,43
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038810
|-2,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)