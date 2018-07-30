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Katar'dan 2022 Dünya Kupası açıklaması

Katar, İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesinin, "Doha yönetiminin, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğüne" ilişkin iddialarını kabul etmedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:52
Katar'dan 2022 Dünya Kupası açıklaması

Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği kapsamındaki hazırlıklardan sorumlu Proje ve Kültürel Miras Yüksek Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Sunday Times adlı gazetenin, "Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylık dosyasından sorumlu komitenin, rakiplerin dosyalarını sabote etmek için 2010'da gizli bir kampanya yürüttüğüne" ilişkin haberine değinildi. Açıklamada, "Bu asılsız iddiaları kesinlikle yalanlıyoruz" ifadesine yer verildi. 

Katar'ın eski FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia'nın yürüttüğü 2018 ve 2022 Dünya Kupası adaylık süreci hakkındaki soruşturma kapsamında tam bir iş birliği içinde hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu soruşturma, Katar'ın adaylık dosyasında dürüstlük ve şeffaflığa aykırı bir durum olmadığını, ev sahipliğine adaylık mekanizması başta olmak üzere FIFA'nın tüm yönetmelik ve kurallarına uygun olduğunu ispatladı" değerlendirmesinde bulundu. 

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya Aralık 2010'da hak kazanan Katar'da yaz mevsiminde görülen yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle maçların kasım-aralık aylarında düzenlenmesi planlanıyor. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:52
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