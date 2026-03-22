Katar'daki helikopter kazasında Bahreyn'den taziye mesajı! "Türkiye ve Katar ile dayanışma içindeyiz!"
Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan 7 kahraman için Bahreyn Krallığı'ndan taziye mesajı geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, yaşanan elim kazanın ardından hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Katar Devleti hükümetlerine ve halklarına en içten başsağlığı dileklerini iletti.
Mesajda, "Bahreyn Krallığı, Katar-Türk Ortak Kuvvetlerinin 7 üyesinin şehit düşmesi nedeniyle Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile halklarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini dile getirir." ifadeleri kullanıldı.
Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.
