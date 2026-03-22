  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar'daki helikopter kazasında Bahreyn'den taziye mesajı! "Türkiye ve Katar ile dayanışma içindeyiz!"

Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan 7 kahraman için Bahreyn Krallığı'ndan taziye mesajı geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, yaşanan elim kazanın ardından hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Katar Devleti hükümetlerine ve halklarına en içten başsağlığı dileklerini iletti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda, "Bahreyn Krallığı, Katar-Türk Ortak Kuvvetlerinin 7 üyesinin şehit düşmesi nedeniyle Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile halklarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini dile getirir." ifadeleri kullanıldı.

 

Bahreyn'in Katar ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğu ve şehitlerin ailelerinde sabır dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23