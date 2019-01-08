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Katarakt nedir?

Katarakt, gözün mercek kristalinde yada zarında oluşan bir ışık geçirmezliktir (opaklık). Yaşa bağlı katarak oluşumununda, yakını görememe (miyopluk), sonra kademeli sarılaşma ve merceğin opaklaşması ile mavi rengin algılanmasını azaltabilir.

08 Ocak 2019 Salı 22:08
Katarakt nedir?


Kataraktlar tipik olarak, yavaşca gelişerek görüş kaybına ve tedavi edilmediği takdirde potansiyel körlüğe yol açar. Bulanık merceği cerrahi olarak alarak, yerine yapay göziçi merceği yerleştirmek en etkin ve yaygın tedavi şekli..

Katarakt gözün görebildiği Hemen hemen 1000 bebekten 59'unda hipermetropi, %45'inde ise miyopi oluyor. Her iki bebekten birinde ise astigmata rastlanıyor..

Çocuklukta bile tehlikesi var

Çocuklar televizyonu çok yakından seyrediyor, bilgisayarla da yine yakından oynuyorlar. Gerçi bu durum anne babaları endişelendiriyor ama hekimler normal karşılıyor. Çocukların o yaşlarda yakını daha iyi gördüklerini belirtiyorlar. Onların asıl özen gösterilmesini istedikleri çocukların gözbebeklerindeki renk değişikliklerine anne babaların dikkat etmeleri..

Katarakt dahil göz tansiyonu, şaşılık, görme kusurları o yaşlarda ortaya çıkabiliyor çünki.. Çabuk fark edilen göz rahatsızlıkları o yaşlardayken daha kolay tedavi olabiliyor.

Unutulmaması gereken bir nokta var: bir yetişkinin sağlıklı bir göze ve görme yeteneğine sahip olabilmesi ancak bebeklik ve çocukluk yaşlarında normal bir görme gelişimine sahip olmamızla mümkün olabiliyor. Yetişkinlikte gözlerin sağlıklı olması için, görme kusurlarının çocukluk yaşlarından tedavisi yapılması gerekir.

Bir bebek, doğuşunda ancak binde 20 kapasiteyle görebiliyor. Bir aylıkken bu yeteneği 60'da 2'ye yükseliyor. Bir yaşında ise 5'de 2 oranına çıkıyor. Bu gelişim 10 yaşına kadar sürüyor.

Bebeklerde ve çocuklarda görme azalmasının pek çok sebepleri olabilir. Bunların çoğu yetişkinlerinkine benzer sebeplerdir. Hipermetropi, miyopi, astigmatizm, doğuştan katarakt, şaşılık, tümör ve doğuştan göz tansiyonu yüksekliği gibi göz hastalıkları bebeklik, çocukluk döneminde de olabilir.

Çocuklarda görmeyi engelleyen herhangi bir sebep, miniğin görme gelişimini engeller. Gözünde tembellik olur.Tembelliğe yol açan hastalık vaktinde teşhis ve tedavi edilmezse tembelliğin tedavisi için geç kalınmış olacaktır.

Sadece şaşılık aile tarafından çabuk farkedilebiliyor. Diğer rahatsızlıkları çocuk farkedemediği gibi aile de farkedemiyor. Onun için miniklerin her yıl düzenli göz hekimine götürülmesinde fayda var. Çünki hipermetropi ve miyopi gibi görme kusurları ancak muayene ile anlaşılır. Hemen hemen 1000 bebekten 59'unda hipermetropi, %45'inde ise miyopi oluyor. Her iki bebekten birinde ise astigmata rastlanıyor.

Bebeğinizi göz hekimine ilk muayeneye bir ay dolmadan götürün.

Darbelere dikkat

Hangi yaşta olursa olsun göze gelen sert bir darbe katarakta sebep olabiliyor! Özellikle çocuklarda sıkça karşılaşılan bu tür darbelerden sonra gözde kızarıklık, sulanma, ağrı ve ışık hassasiyeti varsa, zaman kaybetmeden bir göz hekimine başvurmak gerekiyor. Aksi halde göz fonksiyonları tamamen kaybolabiliyor.

• Kataraktın en önemli sebebi, yaşlılık. Öyle ki 50- 60 yaşından sonra hemen herkeste az veya çok katarakt görülüyor.

• Diyabet de önemli katarakt sebeplerinden birini oluşturuyor.

• Bazı romatizmal hastalıklar da riski artıyor.

• Kortizon grubu ilaçlar, aşırı güneş ışığına maruz kalmak ve sigara da kataraktın daha erken ve daha sık görülmesine yol açabiliyor.

• Anne karnında geçirilen ateşli bir hastalık, metabolik hastalıklar veya doğum travması da bebeklerde doğumsal katarakt sebebi olabiliyor. Bu durumda, kalıcı bir görme kaybının önüne geçmek için operasyonla hemen müdahale etmek gerekiyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:20
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