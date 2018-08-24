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Katar dostları bu fuarda buluşuyor

Katar, Suudi Arabistan’ın başını çektiği bir grup ülkenin ambargo sürecinde kendisine dostluk elini uzatan ülkelerin katılacağı “Uluslararası Ürün Fuarı” düzenleme kararı aldı. Türkiye, davet edilen ülkelerin başında yer aldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:55
Katar dostları bu fuarda buluşuyor

Doha Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan, “Uluslararası Ürün Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri gerçekleştirecek. Fuar, tarım, gıda, sanayi ve taşımacılık sektörleri başta olmak üzere tüm firmaların katılımına açık olacak.

Katar’a destek olan Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Irak, Kuveyt, Fas, Umman, Tacikistan, Pakistan ve Tunus’un davet edildiğini açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri yönetimi Egeli ihracatçıları Katar pazarının fırsatlarını değerlendirmeye çağırdı.

ELEKRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜ LİDER

Türkiye’nin 2017 yılında Katar’a gerçekleştirdiği 630 milyon dolarlık ihracatta ilk sırayı; 87 milyon dolarlık ihracatla Elektrik-Elektronik Sektörü aldı. Kimya sektörü, 58 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olurken, demir ve demir dışı metaller sektörü Katar’a, 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gıda ürünleri ihracatında ise 54 milyon dolarlık ihracatla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü ilk sırada yer alırken, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, Katar’a 45 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri Sektörünün Katar’a yaptığı ihracat karşılığı Türkiye’ye kazandırdığı döviz ise 25 milyon dolara ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:55
  1. Doha Fuar ve Kongre Merkezi
  2. Uluslararası Ürün Fuarı

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