Kastamonu’ya Millet Bahçesi yapılacak

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Millet Bahçesi’nin Kastamonu’nun dev eserlerinden biri olacağını kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İsfendiyar İlkokulu, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Köy Koop, Pancar Kooperatifi, 26. Bölge Eczacılar Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İl Genel Meclisi ve Dernekler İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Şehrin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birbirinden önemli projeler hazırladıklarını belirten Tahsin Babaş, ziyaretlerinden Robotik Kodlama Projesi, Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi, Ecdadın İzinden Projesi, İnovasyon Merkezi, Mikro Kredi, Kadınlar Kooperatifi gibi projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Babaş, Millet Bahçesi Projesi’nin Kastamonu’nun dev eserlerinden biri olacağını ifa etti. Projenin ihale aşamasında olduğunu vurgulayan Babaş, “Sıradan bir parktan öte spor alanları, bilim merkezi, açık hava bilim sergi alanı, atölye, gölet, akvaryum, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi pek çok bölümü bünyesinde barındıracak bir yaşam alanından bahsediyoruz” diye konuştu.

“Robotik Kodlama Projesi’nde daha büyük adımlar atacağız”

Okul ziyaretlerinde öğrenciler ve öğretmenler ile buluşan Başkan Babaş, teknolojik gelişimi iyi takip edip yararlı kullanabilmek adına çocuklara Robotik Kodlama dersleri verildiğini belirterek, “Robotik Kodlama ve yazılım alanında önemli bir adım attık. İlk başladığımız da 9 yaş ve üzeri kursiyer sayımız yaklaşık 30 civarındayken bugün 100’ün üzerinde kursiyerimiz var. Bu işi için gerçekten çok önemli bir alan daha oluşturuyoruz. Yazılım ve Kodlama bizler ve ülkemizin için çok önemli. Daha büyük adımlar atmaya söz verdik. Bu sözümüzü de yerine getireceğiz” dedi.

“Kastamonu artık çöpten elektrik üretiyor”

Okullarda öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ile uyum içerisinde yaptıkları çalışmalar sonucunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Başkan Babaş, şunları söyledi: “Sıfır Atık projesi kapsamında el birliğiyle okullarımızla önemli çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar neticesinde toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte 180 bin ağacın kesilmesi önlendi. KASMİB ile yaptığımız proje çerçevesinde ise çöp gazından elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 7 bin konutun elektriğini üretiyoruz. Kastamonu artık çöpten elektrik üretir duruma geldi. İşte doğaya saygı ve sevginin söze değil icraata yansımış hali bu. Görev sürem boyunca okullarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermek, öğrencilerimizin taleplerini yerine getirmek için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.”

“Millet Bahçesi, Kastamonu’ya değer katacak”

Kuzeykent Mahallesinde 240 dönüm alan üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müşterek olarak yapacakları Millet Bahçesi’nin şehre kazandırılan dev eserlerden birisi olacağını söyleyen Başkan Babaş, “Sıradan bir parktan öte spor alanları, bilim merkezi, açık hava bilim sergi alanı, atölye, gölet, akvaryum, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi pek çok bölümü barındıracak olan Millet Bahçemiz ilimizdeki tüm hemşehrilerimizin ilgi odağı haline gelecek. Kapalı çocuk oyun alanlarının da yer alacağı Millet Bahçemiz hızla ihale edilerek yapımına başlanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da müjdesini verdiği Millet Bahçemiz şehrimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kırık Barajı çiftçimizi kapalı sulamayla buluşturacak”

Kırık Barajı’nın üreticiyi kapalı devre sulamayla buluşturacağının altını çizen Başkan Babaş, “Barajımız 92 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturacaktır. Şehrimize yılda yaklaşık 14 milyon metreküp içme suyu temin edecek. Bu çok önemli bir husus. Kırık Barajı şehrin içme suyu sıkıntısı yaşamamasına sağlayacağı gibi zirai sulamada ise çiftçinin adeta can suyu olacak. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlanacak” dedi.

Babaş, şöyle devam etti: “Üreticilerimize İnovasyon kampları düzenleyeceğiz. Esnafımızın ürünlerinde olduğu gibi çiftçimizin ürünlerinde de katma değeri arttırmak adına uzamanlar eşliğinde eğitimler vereceğiz. Hem esnaflarımız, hem yöresel ürün üreticilerimiz hem de çiftçilerimiz için gerçekten çok önemli bir husus bu. Ürettiğiniz ürüne yapacağınız küçük bir dokunuş ile birim fiyatında ciddi artışlar sağlayabiliyorsunuz. Geliriniz bir ken üç olabiliyor.”