  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da yangın! 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da yangın! 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın öldü, kızı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 19:15:00 -
Kastamonu'da yangın! 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-Cide'de çıkan yangında 80 yaşındaki kadın öldü, kızı yaralandı.

Yurtbaşı köyünde Kezban Alan'a (80) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kezban Alan'ın kızı Melike Alan (55) köylüler tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının ardından yaptıkları incelemede Kezban Alan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Melike Alan ise Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay