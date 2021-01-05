  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:35:15 -
Kastamonu'da minibüs devrildi: 4 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Parmak (40) yönetimindeki 61 KZ 496 plakalı minibüs, Çaykapı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Erhan (32) ve Ergün Parmak (37), Mustafa Tarakcı (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Çalışma sonucu temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için çarpıcı iddia: An meselesi
Ekonomi

Altın için çarpıcı iddia: An meselesi

Altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın düşecek mi? sorularının cevapları araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Er..
Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre; Cezayir'den yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türki..
Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu
Gündem

Bilim insanları sonunda başardı! Işınlanma bulundu

Hızlı ve güvenli bir internet ortamının yaratılmasını amaçlayan kuantum ışınlanma sonunda gerçek oldu. Işık parçacıklarından oluşan kübitler..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay