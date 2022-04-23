KASSAK’ın hazırladığı dosya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi

Karabağ’daki savaş öncesi, savaş süresince yaşanan gelişmeleri ve savaş sonrasındaki olabilecekleri değerlendirip Türkiye ve Azerbaycan'ın politikalarına katkı yapmayı hedef edinen Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu (KASSAK) savaş sonrası da araştırmalarına devam ediyor. Komisyon tarafından hazırlanan dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat teslim edildi.

Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu (KASSAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Karabulut, konuya ilişken yaptığı açıklamada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iki ayrı devlet ilişkisinden öte bir özellikte ve yakınlıkta olduğunu söyledi. Devletler ayrı olsa da “bir millet” olmanın gereği olarak iki ülke arsındaki ilişkilerin, her devletin tamamen kendi menfaatini önceliklendirme kuralı yerine, “her iki devletin menfaatini birlikte geliştirme kuralı” çerçevesinde şekillendirilmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, şöyle devam etti:

Kalkınmaya olumlu katkı yapmaktadır

“Bu doğrultuda, uluslararası toplantılarda ve görüşmelerde, Azerbaycan Türkiye’nin, Türkiye de Azerbaycan’ın haklarını savunabilmektedir. Özellikle iki devletin ortak sorunu olan Ermenistan konusunda ise tamamen ortak politikalar uygulanmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgesel ve küresel ortak politikaları, Kafkasya ve diğer devletler nezdinde istikrar, güven, huzur ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkı yapmaktadır. Ermenistan’ın 12 Temmuz 2020’de Azerbaycan’ın Tovuz bölgesini her zamanki gibi saldırgan ve işgalci tutumuyla bombalaması, 27 Eylül 2020 tarihinde de yaklaşık 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ın dışındaki diğer şehirlere saldırması sonucu Azerbaycan ordusu karşı taarruz başlatmıştır. Bu taarruz ile Azerbaycan ordusu tarihte eşi az görülen zaferler elde ederek ilerlemiştir. Azerbaycan’ın savaş yoluyla Karabağ topraklarının tamamını Ermenistan işgalinden kurtaracağı ve büyük kayıplar verdireceği anlaşılınca, savaşın başlamasından 44 gün sonra 10.11.2020 tarihinde Ermenistan yenilgiyi kabul etmiştir. Bu süreçte Türkiye kayıtsız şartsız Azerbaycan’ın yanında yer alarak kardeşlik ve dostluğunu bir kez daha açık bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Bu dayanışma sürecinin niteliğini belgeleyen en son kanıt ise ‘Şuşa Beyannamesi’ olmuştur. Bu beyanname ile iki ülkenin bundan sonra yaşanacak tüm tehlikelerde ortak tavır alma ve tepkiler vermesi kararlaştırılmıştır.”

Dosya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Karabağ Zaferi sonrası bölgede bundan sonra yaşanacak gelişmelere hazırlıklı olunması ve her türlü veri, gösterge ve bilginin bilimsel yöntemlerle araştırılıp kayıt altına alınması önem arz ettiğini belirten KASSAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Karabulut, açıklamasının sonunda şunları söyledi:

“Karabağ’daki savaş öncesi, savaş süresince yaşanan gelişmeleri ve savaş sonrasındaki olabilecekleri değerlendirip devletlerimizin politikalarına katkı yapmayı hedef edinen KASSAK çalışmalarını bu doğrultuda hızlandırmış durumdadır. Komisyon Başkanımız Salih Kurt beyin verdiği bilgiye göre, bu doğrultuda hazırlanan dosyasının Sayın Cumhurbaşkanımıza 22.04.2022 günü İstanbul’da teslim edildiği ifade edilmiştir. Kabul görmesi durumunda Karabağ konusundaki araştırmalar hız kazanacak ve önemli sonuçlar elde edilebilecektir.”