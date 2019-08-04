Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları - Lacivert-beyazlı ekipte yeni transferlerden Mustafa Pektemek, takımla çalışmalara başladı



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın, pas çalışmasının ardından 2 grup halinde yapılan minyatür kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Yeni transferlerden Mustafa Pektemek'in takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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