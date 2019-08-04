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Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları

- Lacivert-beyazlı ekipte yeni transferlerden Mustafa Pektemek, takımla çalışmalara başladı

04 Ağustos 2019 Pazar 21:36
Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pas çalışmasının ardından 2 grup halinde yapılan minyatür kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Yeni transferlerden Mustafa Pektemek'in takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:36
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Mustafa Pektemek
  5. SÜPER LİG

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