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Kasımpaşa'da Menemen Belediyespor maçı hazırlıkları

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:30
Kasımpaşa'da Menemen Belediyespor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Aralık Çarşamba günü sahasında Menemen Belediyespor ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili, antrenmanda yer almadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

İki takım arasında İzmir'de oynanan turun ilk maçını Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:30
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Menemen Belediyespor
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