Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçına hazır - Sakatlık geçiren Josue Sa, antrenmanı yarıda bıraktı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Loret Sadiku'nun katılmadığı belirtildi. Antrenmanda hafif sakatlık geçiren Josue Sa'nın ise çalışmayı yarıda bıraktığı aktarıldı.

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