Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçına hazır
- Sakatlık geçiren Josue Sa, antrenmanı yarıda bıraktı10 Şubat 2019 Pazar 14:29
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Loret Sadiku'nun katılmadığı belirtildi.
Antrenmanda hafif sakatlık geçiren Josue Sa'nın ise çalışmayı yarıda bıraktığı aktarıldı.
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