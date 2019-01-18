Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Kupa maçında kısa süre oynayan ya da forma giymeyen futbolcuların ise idmanda top kazanma ve şut çalışmaları yaptıkları kaydedildi. Sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili'nin antrenmanda yer almadığı ifade edildi. Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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