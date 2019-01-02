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Kaşık; obeziteyi, şişmanlığı artırıyor

Bebeğiniz kendi elleriyle yemeli, kaşık sağlığına zarar veriyor..

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
Kaşık; obeziteyi, şişmanlığı artırıyor


Bilim adamları katı gıdaya geçişte bebeğin kaşıkla beslenmesinin obezite riskini artırdığını söylüyor.

Bu konuyu araştıran ekip, katı gıdalara geçen bebeğin, minik parçalar halinde verilen yemeği kendi elleriyle yemesinin, çocuğu şişmanlık ve obeziteden koruduğunu açıkladı.

Araştırmada, ek gıdaya başlarken püre şeklindeki gıdaların kaşıkla verilen bebeklerin, önlerine konulan küçük parça halindeki gıdayı kendisi yiyen çocuklara oranla şişman olma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kaşıkla beslenen bebeklerin ileride şekerli yiyecekleri daha çok sevdiği de yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:25
  1. bebek
  2. bebek kaşığı
  3. ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gerekenler

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