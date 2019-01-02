Kaşık; obeziteyi, şişmanlığı artırıyor



Bilim adamları katı gıdaya geçişte bebeğin kaşıkla beslenmesinin obezite riskini artırdığını söylüyor.

Bu konuyu araştıran ekip, katı gıdalara geçen bebeğin, minik parçalar halinde verilen yemeği kendi elleriyle yemesinin, çocuğu şişmanlık ve obeziteden koruduğunu açıkladı.

Araştırmada, ek gıdaya başlarken püre şeklindeki gıdaların kaşıkla verilen bebeklerin, önlerine konulan küçük parça halindeki gıdayı kendisi yiyen çocuklara oranla şişman olma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kaşıkla beslenen bebeklerin ileride şekerli yiyecekleri daha çok sevdiği de yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.