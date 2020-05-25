  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartepe’de Ankara Caddesi’ne yol betonu atıldı

Kartepe Belediyesi, Covid-19 önlemleri dolayısıyla bir süre duran yatırımlara hız vererek Ankara Caddesi yoluna beton serim çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:19:03 -
Kartepe’de Ankara Caddesi’ne yol betonu atıldı

Kartepe Belediyesi, Covid-19 önlemleri dolayısıyla bir süre duran yatırımlara hız vererek Ankara Caddesi yoluna beton serim çalışmalarına başladı.


Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile Covid-19 vakalarının azalması sonrasında Kartepe Belediyesi, yatırımlara devam kararı aldı. Tüm çalışmaları Covid-19 önlemlerine uygun olarak hızlandırılan belediye ekipleri, Köseköy battı-çıktı yanında bulunan Ankara Caddesi’nde yol betonu serimi gerçekleştirdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 250 metre uzunluğundaki yolda çalışmaları tamamlanması sonrasında cadde yeniden trafiğine açılacak.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Korona virüs ile mücadelemiz Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda devam ederken, yavaşlatılan yatırımlarımız yeniden hız kazanarak devam etmeye başladı. Kartepemiz özellikle turizmi ile ön plana çıkan bir ilçedir. Ulaşım alanında yapılan yatırımlarımız ilçemizin geleceği için çok önemlidir. Covid 19 önlemlerine uyarak yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı