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Kartal’ın Graziano Pelle harekâtı

Portekizli stoper Graziano Pepe’nin 5 milyon avroluk maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, yapılacak tasarruf sayesinde beklenen golcü takviyesini gerçekleştirecek.

19 Ekim 2018 Cuma 07:59
Kartal’ın Graziano Pelle harekâtı

Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken ancak finansal problemler sebebiyle beklenen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş’ta yönetim sonunda formülü buldu. Portekizli stoper Pepe’nin ara transfer döneminde satılarak kadroya golcü takviyesi yapılacak. Hem teknik heyet, hem de yönetim Pepe’nin performansından memnun olsa da, Portekizli yıldızın yıllık maliyeti bu planı mecburi kılıyor. Amaç hem Pepe’nin yıllık ücretinden kurtulmak, hem de yapılacak satışla birlikte ekstra gelir elde etmek. 35 yaşındaki oyuncuya hem Çin, hem de Katar’dan tekliflerin olması yönetimin iştahını kabartıyor.


Cenk de listede
Pepe’den gelecek parayla da en çok ihtiyaç duyulan golcü transferi gerçekleştirilecek. Listede birçok isim bulunuyor. Cenk Tosun ve Mario Gomez’le irtibat hâlinde olan yönetimin ilk etapta Çin’in Shandong Luneng takımında üç sezondur top koşturan Graziano Pelle ile ilgilendiği öğrenildi. 31 Aralık’ta sözleşmesinin sona ermesi ve bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelecek olması İtalyan golcüyü cazip kılıyor. Transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar Pelle’ye sadece yıllık ücret ödeyecek. Bu rakamın da ilk etapta yarım sezon için 1,5 milyon avro civarında olması bekleniyor.

Şenol Hoca çok özel
Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Ricardo Quaresma, kulübün resmî Instagram hesabına özel açıklamalarda bulundu. “Şenol Güneş ile başlangıcımız çok iyi olmadı, çok fikir ayrılıklarımız vardı ama zamanla birbirimizi anlamaya başladık” diyen Portekizli yıldız, “Bir teknik direktörde olması gereken özellikler; samimi ve net olması. Hocanın samimiyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi” sözlerini kullandı. Q7, “Eski stadı özlüyorum. Sanki orada rakiplere daha fazla baskı oluşturuyorduk ama Vodafone Park’ta da kendimi çok iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 07:59
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