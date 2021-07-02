Kartal Tibet neden öldü? Kartal Tibet hastalığı neydi?

Kartal Tibet'in yaşamı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Tarkan Filmiyle sevenlerinin hafızalarında silinmeyecek olan Kartal Tibet 200'e yakın filmde oynadı. Kartal Tibet’in ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kartal Tibet kimdir?

Ankara’da 1938’de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200’e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet’in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmler Yeşilçam’ın klasikleri arasına girdi.

Oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara’nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

“Karaoğlan” filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak’ın çizgi kahramanı Tarkan’ı sinemada canlandırdı. “Sarmaşık Gülleri” ve “Boş Çerçeve” gibi birçok melodramda, “Zambaklar Açarken”, “Çalıkuşu” gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam’ın beğeninle oyuncuları arasında girdi.

İlk kez 1977’de “Tosun Paşa” filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal’ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk sinemasına 200’e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006’da “Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu” ve “Amerikalılar Karadeniz’de 2” adlı filmin yönetmenliğini üstlenmişti.