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Kartal maçında ilk 11'ler belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

11 Kasım 2018 Pazar 20:01
Kartal maçında ilk 11'ler belli oldu!

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan, Ricardo Quaresma, Babel, Ljacic, Güven Yalçın
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Medjani, Robinho, Emre Kılınç, Torje, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 20:01
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