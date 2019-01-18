Kartal kayıpsız başladı
Süper Lig 18. haftasında Akhisarpsor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.18 Ocak 2019 Cuma 22:27
Süper Lig 18. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maç Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynandı. Akhisar Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Larin suskunluğunu bozdu
Beşiktaş'ın gollerini 23. dakikada Dorukhan Toköz, 48. dakikada Gökhan Gönül ve 76. dakikada Cyle Larin attı. Akhisarspor'un sayısını ise 81. dakikada Cikalleshi kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a çıkardı, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı. Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Erzurumspor'u ağırlayacak. Akhisarspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
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