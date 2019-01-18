Kartal kayıpsız başladı Süper Lig 18. haftasında Akhisarpsor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig 18. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maç Akhisarspor ile Beşiktaş arasında oynandı. Akhisar Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Larin suskunluğunu bozdu Beşiktaş'ın gollerini 23. dakikada Dorukhan Toköz, 48. dakikada Gökhan Gönül ve 76. dakikada Cyle Larin attı. Akhisarspor'un sayısını ise 81. dakikada Cikalleshi kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a çıkardı, Akhisarspor ise 17 puanda kaldı. Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Erzurumspor'u ağırlayacak. Akhisarspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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