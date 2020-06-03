  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta satışa çıkardığı dede yadigarı tüfek ile müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:08:04 -
Kars'ta satışa çıkardığı dede yadigarı tüfek ile müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta dedesinden kalan av kırma tüfeğini satmak istediği müşterisini çıkan tartışmada aynı silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Halitpaşa Mahallesi'nde oturan E.K'yi, 1 Haziran'da dedesinden kalma tek kırma tabir edilen av tüfeğini satmak isterken fiyat anlaşmazlığı üzerine çıkan tartışmada aynı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen T.K, sağlık kontrolünün ardından Kars Adliyesine getirildi.

Zanlı T.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı