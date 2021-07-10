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Aktüel Kars'ta kamyonet kazası: Yaralılar var
Aktüel

Kars'ta kamyonet kazası: Yaralılar var

Kars'ta kozmetik ürünleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 18:46:00 -
Kars'ta kamyonet kazası: Yaralılar var

Selim Uluç idaresindeki kozmetik ürünleri yüklü kamyonet, Kars-Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Uluç, Muhammet Burak Arca ve Sinan Taş sağlık ekiplerince çıkartılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kozmetik ürünleri araziye savruldu, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

 

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