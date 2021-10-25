  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Aktüel

Kars şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kars’ta termometreler gece eksi 10’u gördü, kentte araçların camları buz tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 17:19:00 -
Kars şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Kentte yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

“Kış erken geldi”

Kars’a kışın geldiğini belirten Yavuz Özer, aracının donan camını temizlediğini söyledi. Özer, “10’uncu ayın sonları, havalar daha soğudu. Kışa hazırlığımızı yaptık. Bugün hava çok soğuktu. Kış geldi, kışımız başladı. Arabamın zaten camlarından belli donmuş. Camları temizledim. Kışımız geliyor” dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3...
Dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı
Dünya

Dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı. O..
Gündem

"Türkiye'ye yapılan, bir Soros müdahalesidir"

10 büyükelçinin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamayı kaleme alan gazeteci yazar Taha Dağlı, bu durumun bir "Soros müdahalesi" olduğunu s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay