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Aktüel Kars buz kesti! Her yer dondu
Aktüel

Kars buz kesti! Her yer dondu

Kars’ı etkisi altına alan soğuk havalar hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 15’i gören Kars’ta kapı kilitleri dondu, aç kalan yaban ördekleri ise Kars Çayı’nın açık bölgelerinde yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 11:36:00 -
Kars buz kesti! Her yer dondu

Kar yağmayan Kars’ta Sibirya soğukları etkisini gösteriyor. Soğuk havanın etkili olduğu ilde, soğuktan her şey donarken, yaban hayvanları da soğuk havadan nasibi aldı.

Büyük bölümünün buz tuttuğu Kars Çayı’nda yeşilbaş yaban ördekleri yiyecek arayışına geçti. Yaban ördekleri çayın donmayan bölgelerine gelerek karınlarını doyurdu.

Kapı kilitleri dondu

Kars'ta bir iş yerinin ise cam ve kapı kilidi dondu. Soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Aşırı bir soğuk var, an görmüş olduğunun gibi işyerlerinin kapı, pencereleri ve kilit yerleri dondu” dedi. Öte yandan Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 18’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 18’e düşmesiyle ilde adeta her yer buz tuttu. Sabah saatlerde ise termometreler eksi 15’i gösterdi.

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