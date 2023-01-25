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Aktüel Karısıyla tartışan adam evini ateşe verdi
Aktüel

Karısıyla tartışan adam evini ateşe verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karısıyla tartıştığı iddia edilen şahıs evini ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 18:49:00 - 2023-01-25 18:50:11

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre T.Ö. ve karısı C.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren T.Ö., kendisini kapatarak evini ateşe verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen T.Ö., ekipler tarafından yanan evden çıkarılarak ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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