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Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?

Karın ağrısının sebepleri nelerdir? Karın ağrısına neler iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısına bitkisel ilaç yöntemleri nelerdir? Karın ağrısı ile ilgili işte çözüm önerileri.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?

Karın ağrısı sebepleri

Karın ağrısının nedenleri arasında en yaygın görülen sebepler, genelde ayaklardan soğuk almak ve ayakları üşütmek.

Bununla beraber, mideyi ve bağırsakları üşütme veya bozuk gıdalar ile bozmak. Bilinçsiz aşırı miktarda sindirilmesi zor ve hamurlu yiyecekler tüketmek, midede gaz, bağırsak tembelliği ülser, gastrit gibi hastalıklara yakalanmak gibi olası nedenler sayılabilir.

Karın ağrısına ne iyi gelir?

Karın ağrısına evde çözüm olabilecek en etkili yöntem ısı yöntemidir. Evde su lastiği varsa sıcak su doldurarak karın bölgesine koyarak karın ağrısının hızla geçmesini sağlanabilir.

Karın ağrısı için karına sağdan sola, soldan sağa hafif bastırmak suretiyle masajlar yaparak karın ağrısının geçmesi sağlanabilmektedir.

Karın ağrısına en etkili bitkisel ilaç

Karın ağrısının geçmesi için bir bardak ılık suyun içine hakiki bal ile çörek otu karıştırılarak içilir. Bu karın ağrısına en etkili yöntemdir.

Bir tutam kuru veya yaş nane ile birlikte bir adet bütün limon, parçalara ayrılıp kaynatılarak suyu içilirse mide ağrısı şikayetlerini önemli ölçüde kesecektir. Bu yönteme karın ağrısına iyi gelen bir başka yöntemdir.

 

tr.pinterest.com'dan alınmıştır.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
  1. Karın ağrısı sebepleri
  2. Karın ağrısına en etkili bitkisel ilaç
  3. Karın ağrısına ne iyi gelir?
  4. Karın ağrısı nasıl geçer?

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