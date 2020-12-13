Teknoloji yaşamımızın her alanında yer alıyor. Teknolojinin getirdiği yenilikler ve hız ise bankalar için son derece önemli. Son dönemde vatandaşlar da bankaların sunduğu bu yeni sistemlere uyum sağlamaya başladı. Vatandaşlar ATM’lerde tuşlama yapmadan para çekmenin yollarını araştırıyor. Peki, karekod ile para nasıl çekilir?

Karekod ile ATM’den para nasıl çekilir?

Pek çok banka QR kod ile ATM’den para çekme kolaylığı sağlıyor. İşlem adımları bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk Mobil’den "Para Çek" sekmesine giriniz ve hesap seçimi yapınız.

Çekmek istediğiniz tutarı giriniz.

“İleri” tuşuna bastıktan sonra ATM’den “5” tuşuna basınız ve ekranda çıkan QR Kodu cep telefonunuzun kamerasına okutunuz.

Paranızı çekiniz ve fişinizi alınız.

Albaraka

QR ile para çekmek için Ayarlar > QR ile Para Çekme özelliğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

İşlemi gerçekleştirmek için İşlem>QR İşlemleri menü adımlarını takip edebilirsiniz.

Hesap & Kart > Hesaplar menü adımlarından bir hesap seçip hesap detaylarında yer alan Para Çek butonundan da işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Finans

​​​Öncelikle cep telefonlarınıza Türkiye Finans Mobil Şube’yi indirmeniz gerekiyor. Uygulamaya müşteri bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra menüden "QR İşlemleri" menüsü "Para Çekme" adımından ekran yönlendirmelerini takip ederek ATM'lerimizden kartsız para çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Öncelikle Ziraat Bankası uygulamasının telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Bilgilerinizle uygulamada oturum açtıktan sonda QR kod üret sayfasına girin. ATM’de görünen karekod telefon vasıtasıyla taranır ve işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım Mobil Şubeye giriş yaptıktan sonra QR Kod ile Para Çekme menüsüne girin,

Para çekmek istediğiniz hesabı ve tutarı seçin,

ATM’den 5 tuşuna basıp ekranda çıkan kodu telefonunuzdan okutun,

ATM’den paranızı alarak işlemi tamamlayın.