Kardeş Eli Derneği Yemen'e 100 tanker su, 500 koli gıda, 500 koli hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi

Yemen halkı son yüzyılın en büyük insanlık dramını yaşıyor. 29 milyon nüfusu olan ülkede 22 milyon insanın gıda, temiz su, hijyen ve sağlık sıkıntısı yaşadığı, yardıma muhtaç olduğu ve insanların dışarıdan gelen yardımlar ile hayatlarını sürdürmeye çalıştığı biliniyor.

Ülkede şebeke suyunun bulunmaması, su kaynaklarının ise insanların yerleşimlerinden uzakta bulunması ve su kıtlığı nedeni ile Yemen halkı temiz suya erişemiyor. Temiz suyun kıymetli olduğu Yemen’e, Kardeş Eli Derneği 100 tanker su dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek, Veysel Karani gibi Yemen’in uçsuz bucaksız çöllerine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Yemen’de, toplam nüfusun yüzde 53’ünden fazlasının acil gıda yardımına ihtiyacı var.13,5 milyon kişi ise şu anda açlıktan ölme riski taşıyor. Kardeş Eli Derneği aynı zamanda Yemen için 500 koli gıda yardımı paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Açlık sınırında olan ülke, yapılan yardımlar ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Ülkede yarım milyon Kolera hastasının bulunması aynı zamanda kızamık ve difteri gibi salgın hastalıklar ile uzun yıllardır mücadele etmesi sebebi ile Yemen halkı milyonlarca can kaybediyor. Kardeş Eli Derneği de Yemen halkı için 500 koli hijyen paketi dağıtımında bulunarak Yemen’i yalnız bırakmadı. Yardım bekleyen insanların sesi olmaya ve kardeş eli uzatmaya devam ediyor. Sen de bağışçı ol Yemen’i kimsesiz bırakma. Yemen Acil Yardım Paketi 250 TL’dir. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.