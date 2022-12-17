Karar yazarları neredesiniz? Şu vahşete de bir yazıverin artık!

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kızını 6 yaşında evlendirdiği" iftirasından sonra sahneye çıkan Karar gazetesi yazarları; eski müftü Mustafa Çağırıcı ve eski başörtülü Elif Çakır, Mehmet Ocaktan ile Yusuf Ziya Cömert, bir hocaefendiye atılan iftira üzerinden, dindarları töhmet altına koyan ifadeler kullandı.

Mehmet Ocaktan:, “Fetvalardaki hangi İslam’a inanalım…”, Yusuf Ziya Cömert: “İslam'a kim saldırdı..”, Elif Çakır: “Devletin iki yıldır haberi varmış”, Mustafa Çağırıcı: “Çocuk yaşta evlendirme fetvası…” şeklinde başlıklar atarak, 28 Şubat'ta "411 el kaosa kalktı" başlığını attıran Ertuğrul Özkök'ün övgüsünü kazandı.

Bu vahşete de bir yazı yazıverin artık!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kan donduran vukuatlara sahip bir çete çökertildi.

Çetenin, Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı

İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın işyerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşkenceye maruz kaldığı belirtilen aralarında 4'ü genç kızın olduğu, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı. Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi.

Çeten üyelerinin kaçırdıkları kızlara tecavüz ettikten sonra, parmaklarını kestiği belirlendi.

Yusuf Ziya neredesin, eski müftü Çağırıcı uyuyor musun?

Balıkesir'de ortaya çıkan kan donduran olaydan sonra gözler, muhafazakar mahallenin tuzlukları; Mustafa Çağırıcı, Elif Çakır, Mehmet Ocaktan ve Yusuf Ziya Cömert'e çevrildi.

Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi yazarlarının bu vahşet karşısında da köşe yazısı yazıp, yazmayacakları merakla bekleniyor.