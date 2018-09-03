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Karanfil ağacını biliyor musunuz?

Karanfil ağacı mersingiller familyasından bir ağaçtır...

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
Karanfil ağacını biliyor musunuz?

Karanfil ağacı (caryophyllus aromaticus) mersingiller familyasından bir ağaç.. Karanfil çiçeği ile uzaktan yakından alâkası yok. Anayurdu Endonezya’nın doğusundaki târihî baharat adaları...

Bu adalara verilen “Moluk” ismi, bölgede hindistancevizi ve karanfil ağacından üretilen baharatlardan kaynaklanmaktadır. Karanfil ağacı yaz-kış yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçeğinin tomurcuklarına karanfil denir. Baharat olarak kullanılır. Çiçeklerinden elde edilen karanfilyağının içeriğinde hidrokarbür, euganol, salisilik asid ve karyofilin vardır.

Güzel kokuludur. Tadı acıdır. Baharat olarak kullanılır. Mikropları öldürür. Ağrıları dindirir. Sinirleri uyarır. Hazmı kolaylaştırır. Koku giderir. İştah açar. İshali keser. Bedenî ve zihnî yorgunlukları giderir. Doğumu kolaylaştırır. Esansı diş macunlarında kullanılır.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
  1. Ağrı
  2. karanfil ağacı

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