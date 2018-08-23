Karamsarlara değil rakamlara bakın

Sektördeki bazı firmaların batacağına dair sosyal medyada gündeme getirilen iddialarla karamsarlık oluşturulmaya çalışanlara, markalı konut üreticisi firma patronlarının tepkisi sert oldu. Ali Ağaoğlu, ‘’Bunlar bizleri kıskananların oyunu’’ derken, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı , ’’Rakamlar ortada. Öyle bir şey söz konusu bile değil” açıklamasını yaptı.

Son aylarda inşaat sektörünün üzerinde kara bulutların dolaştığı yönünde sosyal medyada ortaya attıkları iddialar ile sektör temsilcilerinin sözde akıbetini dile getirenler, açıklanan veriler ve patronların gösterdiği tepki karşısında yalanları ile başbaşa kaldılar.

Konuyu açık yüreklilikle ilk gündeme getiren Ağaoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Üzerimize oynanan oyunlara inat yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak yaklaşık 40 yıllık tecrübemizle nitelikli projeler geliştirmeye ve vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşayabileceği ve en önemlisi erişebilir fiyatlarla yaşam alanları sunuyoruz’’ dedi. Ağaoğlu, hasetçilerin bu gibi oyunlarına hiçbir patronun gelmemesi uyarısında da bulundu.

BİR TEPKİ DE KABADAYI’DAN

Tüm olumsuz söylentilere rağmen konut satışlarının devam ettiğini kaydeden Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı ise açıklamalarını rakamlara dayandırarak dile getirdi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 769 bin 910 konut satıldığını, geçen yılın aynı dönemine göre değişim olmadığını söyleyen Kabadayı, ’’Söz konusu dönemde Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışının yüzde 29,6’lık artışla 11 bin 321’den 14 bin 674’e yükseldi. Tüm sıkıntılara ve olumsuz söylemlere rağmen 7 ayda yerliye satışlarda 800 bine, yabancıya satışlarda ise 15 bine yaklaşan konut satışı mevcut. Yerlide geçen yılla aynı, yabancıda yüzde 30 yukarıdayız” diye konuştu.

FAİZ ENGELİ AŞILMALI

Sektörün 250’den fazla alt sektörü canlandırdığını dile getiren Kabadayı, konut talebinde hiçbir problem olmadığını, yüksek arazi fiyatlarının yanı sıra faiz artışlarının belirli gelir gruplarının konuta ulaşımını zorlaştırdığını söyledi. Kabadayı, tüketiciye doğru fiyat ve ödeme koşulları sunulduğunda alımın hemen gerçekleştiğini bildirdi.

Kabadayı, faizler atınca firmaların vadeli satış modellerinin devreye girdiğini, ipotekli satışların düştüğünü ve senetli satışların arttığını kaydetti. Türkiye genelinde Hazine’nin elinde çok büyük arazilerin bulunduğunu dile getiren Kabadayı, bu arazilerin uygun fiyatlı konut üretimi için kullanılabileceğini söyledi.

İDDİALARA KANMAYIN

Kabadayı, sektörde var olduğu iddia edilen sıkıntılara dönük değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Biz yılın 7 ayında hedeflerimizi yakaladık. Kamu bankalarının bir dönem faizleri yüzde 0,98’e düşürmesinin ve sektörün büyük bir kampanya gerçekleştirmesi çok olumlu oldu. Sektördeki bazı firmaların batacağına ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialarla karamsarlık oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Türkiye ekonomisinin temelleri çok sağlam. Rakamlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İnşaatın yanı sıra bankacılıkla ilgili de bir sürü dedikodu var. Bunlar Türkiye’ye yönelik negatif ataklar. Sektördeki firmaların borçlarından kat kat fazla varlıkları var. Gayrimenkul sektörü Türkiye’nin en önemli sektörlerinden olduğu için bu alandaki güveni yıkmak için saldırılar olduğunu düşünüyorum.”

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Kabadayı, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsallaştığını belirterek, kendilerinin Ege Yapı olarak hiçbir yatırımlarını ertelemediğini, hepsini zamanında hayata geçirdiklerini ve geçireceklerini söyledi. Özel sektör olarak üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Kabadayı, sektörün faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

KONUTTA YENİ KAMPANYA GÜNLERİ

Bayramdan sonra Emlak Konut GYO’nun da katılımıyla ulusal bir kampanya daha düzenleneceğinin müjdesini veren H. İnanç Kabadayı, ‘’Sektördeki STK’ların büyük firmalarla katılacağı bu kampanya kapsamında cazip fırsatlar sunulacak. Faizlerden şikâyetçi olanlar için de planlamalar yapılacak’’ dedi.

ELMAS’TAN VADE AÇIKLAMASI

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da, kampanya için indirim oranını netleştirmediklerini belirterek, “İndirim olacaksa ne kadar olacak onun üzerinde çalışıyoruz. Ara ödemenin de ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Netleşen tek şey vade oranı ve 120 ay vadeyi biz vereceğiz. Ara ödeme ve peşinatlar üzerine çalışıyoruz’’ dedi.