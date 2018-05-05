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Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 haziran seçimleriyle ilgili yaptırdığı anket araştırmasının sonucunu açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:34
Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket

Karamollaoğlu, anket firmalarından aldıkları parti ve ittifak bloklarının oy oranlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Temel Karamollaoğlu, 24 haziran seçimleriyle ilgili yaptırdığı anket araştırmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"YÜZDE 8 AKP'YE OYUNU VERİYOR AMA SORGULUYOR"

Bize verilen bilgilere göre AKP’nin şu anda yüzde 24 kemik oyu var. Yani bu yüzde 24’lük seçmen, net olarak kararını vermiş ve asla değiştirmeyi düşünmüyor. Bu yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylarını AK Parti’ye veriyor ama sorgulamaya başlamış. Halen AKP’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar. Gözleri kapalı değil. Ama sonuçta AKP’ye oy vermeyi sürdürmeye yakınlar.

"AKP'NİN OYU YÜZDE 38'LERDE"

Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:34
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. ak parti
  3. seçim anketi

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