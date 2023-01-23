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Aktüel Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın kontrol altına alındı! Valilikten açıklama
Aktüel

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın kontrol altına alındı! Valilikten açıklama

Beyoğlu Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmından başlayan yangın kontrol altına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 23:47:00 -
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın kontrol altına alındı! Valilikten açıklama

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, "Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin yangın nedeniyle Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Beyoğlu’nda eski kilisede yangın! Ekipler sevk edildi
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Yerel

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