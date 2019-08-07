0553 313 94 23

Karaköprü’de oyuncak müzesi ilgi görüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa’da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi küçük misafirlerini ağırlamaya devam ederken, çocuklar müzede oyuncaklar ve çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59
Karaköprü’de oyuncak müzesi ilgi görüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa’da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi küçük misafirlerini ağırlamaya devam ederken, çocuklar müzede oyuncaklar ve çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyor.


Karaköprü Belediyesi’nin çocuklara hizmeti olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenevler Mahallesi’nde bulunan müzeyi ziyaret eden minikler hem geçmişten günümüze çeşit çeşit oyuncakları inceliyor hem de çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyorlar.


Oyuncak müzesinde eğlendiklerini belirten çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini dile getirdiler. Öğretmenleri ve veliler de çocuklar için böyle bir yeri ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık tutuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu’da 3 bin 653 teşvikli yatırım
    1. Doğu’da 3 bin 653 teşvikli yatırım
    2. Mitsubishi Electric'ten verimliliği..
    3. Dillere destan bir turta hazırlama ne..
    4. Haliliye Belediyesi yaşlıları unutmadı
    5. Hastalarının 3 yıllık verileri silinen..
    6. Çin Tayvan'daki "Altın At Ödülleri..
    7. Göçlerle birlikte Transkültürel..
    8. Çanakkale’de 16 kaçak göçmen yakalandı
    9. İnegöl’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    10. Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı
    11. Çadır kuran kampçılardan örnek davranış
    12. Rektör Bağ’dan finalist öğrencilere..
    13. Memorial Kayseri Obezite Merkezi,..
    14. Boluspor'da transferler sürecek
    15. Aziziye Gençlik Merkezi gençlerle..
    16. Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
    17. (Özel) Manisa’da sıtmayla mücadele hız..
    18. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    19. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    20. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    21. Iğdır’da yollarına genişletme..
    22. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    23. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    24. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    25. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    26. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    27. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    28. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    29. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    30. Rana Tavansensis kurbağası için..
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”