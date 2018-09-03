Karakavak deyip geçmeyin

Akkavak, titrekkavak, tellikavak, servikavağı, karakavak, hollandakavağı gibi çeşitleri vardır ama tıpda karakavak değerlidir. Karakavak 25-30 metre boyunda, gövdesi kalın bir ağaçtır. Yaprakları üçgen şeklinde, dişli ve tüysüzdür. Yaprak tomurcukları tanen, uçucu yağ, mum, salisin ve populin adı verilen glikozitleri taşır.

Tomurcuklarından hazırlanan merhemler basur memelerinin ve romatizmanın lokal tedavisinde kullanılır. Karakavak odunun yakılmasından kömür elde edilir. Mide ve bağırsaklardaki gazı giderir. Karakavak odunun yakılmasından kömür elde edilir. Bu kömürden yapılan diş tozları da dişlerin temizlenmesinde ve dişetlerini kuvvetlendirmekte kullanılır.