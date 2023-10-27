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Kültür - Sanat Karagöz ve Hacivat ile enerji tasarrufu
Kültür - Sanat

Karagöz ve Hacivat ile enerji tasarrufu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 17:12:00 -
Karagöz ve Hacivat ile enerji tasarrufu

Karagöz ve Hacivat, bu kez enerji tasarrufunu çocuklara anlattı. Düzenlenen gölge oyunu ile çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesi ve keyifli zaman geçirmesi hedeflendi.

 

Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini çocuklara gölge oyunu ile anlatmaya devam ediyor. Dünya Tasarruf Günü çerçevesinde düzenlenen ‘Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu’ gösterisi miniklerin büyük ilgisiyle karşılanırken, bilinçli enerji tüketimi konusunda da farkındalık oluşturuldu.
Gölge oyunu ile enerji tasarruf ve verimliliğine vurgu yapıldı
Karagöz ve Hacivat, bu kez enerji tasarrufunu çocuklara anlattı. Düzenlenen gölge oyunu ile çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesi ve keyifli zaman geçirmesi hedeflendi. İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyuna, çocukların ilgisi büyüktü. Hacivat’ın sorularına hep bir ağızdan cevap veren öğrencilere, evde yapılacak tasarruf ve verimlilik uygulamaları eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Karagöz ve Hacivat, çocuklara kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, fırın ve buzdolabı kapaklarının çalışırken açılıp, kapatılmaması gerektiği gibi tüyoları anlattı. Hacivat’ın Karagöz’e sorduğu sorular üzerinden kurgulanan oyunda, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması için tasarruf ve verimliliğin önemi vurgulandı.
Enerji temalı kitaplar sağlıklı bir gelecek farkındalığı oluşturuyor
Eğlenceli ve bir o kadar da öğretici geçen etkinlik sonunda öğrencilere, enerji temalı kitaplar da dağıtıldı. Çocuklara, eğlenirken öğrenebilecekleri yeni bir aktivite daha kazandırıldı. Her yıl güncellenen bir içerikle çocuklarla buluşturulan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik ile Geleceğin Enerjisi kitaplarında, çocuklar sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfederek, öğretici aktivitelerle zaman geçiriyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi resimleri boyarken öğrenen minikler, çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojilerin de farkına varıyorlar.
Dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik ve proje gerçekleştiren Uludağ Elektrik, iklim değişikliğiyle mücadele için bilinçli enerji tüketiminin yaygınlaştırılması, yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarını sürdürecek.
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