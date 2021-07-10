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Aktüel Karadeniz sahilinde bulundu! İmha edildi
Aktüel

Karadeniz sahilinde bulundu! İmha edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 22:47:00 -
Karadeniz sahilinde bulundu! İmha edildi

Düzce-Akçakoca'da sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi.

Döngellli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İncelemede cismin deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.

İmha sırasında trafik durdurulurken sahildeki vatandaşlarda güvenli bölgeye kadar uzaklaştırdı.

Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

 

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