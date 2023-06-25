Karadağ Başbakanı Abazoviç’tem Başkan Erdoğan’a büyük övgü

ICYF tarafından düzenlenen ve şubat ayından bu yana devam eden FLEP kapsamında ayda iki kez birbirinden önemli devlet başkanlarını, kıdemli bakanları ve saygın kuruluşların başkanlarını İstanbul’da ağırlamaya devam ediyor. FLEP’in bu ayki konuklarından biri de Karadağ Başbakanı Dritan Abazoviç oldu.

Medeniyet Üniversitesi’nden fahri doktora

Önce, ICYF ve Medeniyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen programa katılan Başbakan Abazoviç, Uluslar arası Orta Doğu ve Balkan Ülkeleri Enstitüsü’nü ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Başbakan Abazoviç’e uluslararası ilişkilerde insan hukuku ve etiğinin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle fahri doktora takdim edildi.

“Türkiye Balkanlar’da kilit rol üstleniyor”

Daha sonra Conrad İstanbul’da düzenlenen FLEP’e katılan Başbakan Abazoviç, toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Batı Balkanlar’da kilit bir rol oynadığını ifade eden Abazoviç, “Bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki tüm liderlerle çok iyi ilişkiler sürdürmesiyle bağlantılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafları masaya oturtmaya ve sorunlarına çözüm bulmaya ikna edebilen bir lider. Bölgede Avrupa Birliği ve ABD ile birlikte en kilit rolü oynayan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Umuyorum ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar’a odaklanmaya devam edecek ve daha fazla barış ve istikrar sağlayacaktır” diye konuştu.

“Türkiye ve Karadağ çok iyi ilişkilere sahip olabilir”

Türkiye ile ülkesi Karadağ arasında da on yıllardır çok önemli siyasi bağlar bulunduğunu vurgulayan Başbakan Abazoviç, “Türkiye ve Karadağ çok iyi ilişkilere sahip olabilir. Karadağ'da somut projelerle yeni bir aşamaya gelebilirler. Bu iyi enerjiyi daha fazla ekonomik proje sağlamak için kullanmamız gerekiyor. Özellikle enerji ve turizm sektörü çok önemli. Yeni hükümetimizin bazı projeleri başlatmaya hazır olduğuna fazlasıyla eminim” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO