Karaciğeriniz sessiz ve sabırla çalışır ama..



Bu durumların sık yaşanması halinde, sebep bir hekim tarafından mutlaka araştırılmalıdır. Karaciğer problemleri, sadece aşırı alkol alan kişilerde meydana gelmez. Her ne kadar kronik bir karaciğer rahatsızlığından yüzde 30 ile 40 arasında alkol tüketimi sorumlu olsa da, karaciğer rahatsızlıklarının başka sebepleri de vardır. Kimyasal maddeler, ilaç veya virüse bağlı enfeksiyonlar da karaciğerin rahatsızlanmasına sebep olabilir. Karaciğer, birçok metabolik işlevi yerine getirmenin yanı sıra, kanın pıhtılaşma oranını ayarlıyor ve kendisini yeniliyor. Rahatsızlık geçiren bir karaciğer, tekrar eski sağlığına kavuşabiliyor. Çünkü karaciğer kendisini sürekli yenileyen bir organ. 3'te 2'si zarar görmüş olsa bile, karaciğer eski sağlığına tekrar kavuşabilir. Vücudu zehirli maddelerden arındıran bu organda sinir bulunmadığından, karaciğerde meydana gelen bir rahatsızlık ağrılara yol açmaz. Bundan dolayı da, rahatsızlık ne yazık ki ancak ileri bir safhada tespit edilir.