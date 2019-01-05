Karaciğer yetmezliğinin genel tedavisi

Her karaciğer yetmezliğinde geçerli olabilecek bir tedavi yoktur. Hekim her hastanın kişisel özelliklerini ve bozulan karaciğer işlevlerini dikkate alarak tedaviyi planlar. Diyet (perhiz) tedavinin temelidir.

• Orta boy ve ağırlıkta bir hasta günde 2.000-2.500 kalori ve vücut ağırlığının her kilosu için en az 1 gr protein almalıdır. Öğünlerde az miktarda ve sık aralıklarla yemek önerilir.

• Yeterli vitamin almalıdır. Alkolizme ve safra sistemine bağlı sirozda C vitamini; özellikle sanlık durumunda K vitamini gereklidir.

• Özellikle alkolikler yüksek miktarda protein ve kalori almalıdır. Ödem oluşan ve karın boşluğunda sıvı biriken hastalarda sodyum ve su alımı sınırlanmalıdır.

• Alkollü içkilerden kesinlikle uzaklaşılmalıdır.

• Karaciğeri koruyucu ilaçlar

• Karaciğer yetmezliğinin tedavisinde gerçekten etkili ilaç yoktur.